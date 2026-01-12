L’Unione europea deve proteggere la Groenlandia

L’importanza strategica della Groenlandia richiede all’Unione Europea di assumersi una maggiore responsabilità nella sua tutela. In un contesto globale in evoluzione, la protezione di questa vasta regione diventa fondamentale per garantire stabilità e sostenibilità. La capacità dell’UE di intervenire efficacemente in questa area rappresenta un banco di prova per il proprio ruolo nel preservare territori e risorse naturali.

La Groenlandia è improvvisamente diventata un banco di prova per la capacità dell'Unione Europea di difendere il proprio territorio. La questione non è teorica. Le ripetute dichiarazioni di alti esponenti a Washington, incluso Trump, che mettono in discussione lo status della Groenlandia l'hanno trasformata in un problema strategico aperto. L'Ue non può permettersi alcuna ambiguità su questo punto. In gioco non vi è soltanto la sovranità della Danimarca, ma la credibilità dell'UE come attore internazionale in grado di garantire la sicurezza. Anche alla luce del fatto che l'art. 42.7 del Trattato sull'Unione Europea che prevede che "Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.

