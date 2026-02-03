La tregua olimpica è mai servita a qualcosa?

La domanda sulla reale efficacia della tregua olimpica torna a farsi avanti. Durante le Olimpiadi moderne, questa tregua spesso non ha portato grandi cambiamenti, mentre nelle antiche funzionava in modo diverso. Oggi, le tensioni politiche e i conflitti continuano a disturbare l’atmosfera dei Giochi, lasciando pochi dubbi: la tregua olimpica, almeno negli ultimi decenni, sembra più una tradizione che un’effettiva pausa dai conflitti.

Domenica 1 febbraio durante una celebrazione in piazza San Pietro papa Leone XIV ha invitato al rispetto della cosiddetta tregua olimpica in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che inizieranno ufficialmente venerdì 6 febbraio. Per “tregua olimpica” oggi intendiamo una tradizione precisa, che consiste nella firma di una dichiarazione a favore della sospensione dei conflitti internazionali durante l’evento. Tuttavia questa tregua ha quasi sempre avuto un valore simbolico, molto limitato sul piano concreto. La dichiarazione della tregua relativa a Milano Cortina è stata firmata il 25 novembre del 2025 dal ministro dello Sport italiano, Andrea Abodi, durante una cerimonia a Olimpia, in Grecia, sede delle Olimpiadi originali che avvenivano nella Grecia antica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Questa sera Sergio Mattarella ha preso la parola alla Scala di Milano per chiedere una tregua olimpica.

