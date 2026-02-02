Mattarella chiede la tregua olimpica

Questa sera Sergio Mattarella ha preso la parola alla Scala di Milano per chiedere una tregua olimpica. Ha dichiarato ufficialmente aperta la 145ma sessione del Comitato Olimpico internazionale, invitando tutte le nazioni a sospendere le ostilità durante i Giochi. La richiesta arriva in un momento di tensione globale, ma il presidente ha scelto di puntare sulla pace e sulla solidarietà tra i popoli.

19.50 "Dichiaro aperta la 145ma sessione del Comitato Olimpico internazionale". Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso il suo discorso alla Scala in cui ha chiesto una tregua olimpica. "Chiediamo-con ostinata determinazioneche la tregua olimpica venga ovunque rispettata.Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi"ha detto il presidente.Dopo l'intervento, è tornata sul palco l'orchestra della Scala con il direttore Riccardo Chailly e il baritono Luca Salsi per un concerto.

