Quando la vittima è disabile Storia di Sole

AGI - Storia di Sole, una donna milanese di 54 anni vittima di violenza da parte dell'allora compagno che ha approfittato anche della sua fragilità psichiatrica. "Esiste in questo caso - spiega all'AGI l' avvocata Giorgia Leone, legale di Sole nell'indagine che ha portato l'ex fidanzato in carcere nel luglio scorso - l' aggravante speciale che si applica in danno di una persona con disabilità accertata. La manipolazione affettiva ha agito in un campo particolarmente delicato perché Sole si era affidata a un 'adulteratore' di sentimenti non avendo, nella sua percezione, la possibilità di essere amata ". 🔗 Leggi su Agi.it

