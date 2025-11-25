Quando la vittima è disabile Storia di Sole

Agi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Storia di Sole, una donna milanese di 54 anni vittima di violenza da parte dell'allora compagno che ha approfittato anche della sua fragilità psichiatrica. "Esiste in questo caso - spiega all'AGI l' avvocata Giorgia Leone, legale di Sole nell'indagine che ha portato l'ex fidanzato in carcere nel luglio scorso - l' aggravante speciale che si applica in danno di una persona con disabilità accertata. La manipolazione affettiva ha agito in un campo particolarmente delicato perché Sole si era affidata a un 'adulteratore' di sentimenti non avendo, nella sua percezione, la possibilità di essere amata ". 🔗 Leggi su Agi.it

quando la vittima 232 disabile storia di sole

© Agi.it - Quando la vittima è disabile. Storia di Sole

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Paolo Mendico, cos’&#232; successo e suicidio: la storia/ Vittima di bullismo a scuola, genitori distrutti - La storia di Paolo Mendico, il giovane 14enne arrivato al suicidio dopo essere stato vittima di bullismo, per anni, a scuola. Secondo ilsussidiario.net

Grosseto, disabile investito e multato: "Vittima di un incidente e devo pagare" - Investito da un'auto mentre &#232; sulla strada con la sedia a rotelle, viene multato dai vigili per violazione del codice stradale. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Valentina, vittima di cyberbullismo racconta la sua storia - Ne parleremo al Festival di Salute con Valentina Giacalone, 22 anni, fondatrice di un'associazione no profit contro bullismo e cyberbullismo nata dalla sua esperienza personale come vittima di questi ... Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Vittima 232 Disabile Storia