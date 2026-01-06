Il Marecchia inonda Rimini e la città finisce sott' acqua | cosa dicono le nuove mappe del rischio alluvione
Le nuove mappe del rischio alluvione mostrano come il Marecchia abbia influenzato recentemente Rimini, portando a inondazioni significative. In Romagna, il rischio di alluvione è diventato una realtà quotidiana, evidente nelle aree vulnerabili e nelle misure di prevenzione adottate. Analizzare queste mappe permette di comprendere meglio i potenziali impatti e di pianificare interventi efficaci per tutelare il territorio e i suoi abitanti.
In Romagna l’acqua non è più solo una risorsa: è diventata una memoria collettiva. Le immagini delle case invase dal fango, dei fiumi che rompono gli argini, delle notti passate a guardare il livello salire centimetro dopo centimetro sono ancora vive nei racconti di chi vive nel nostro territorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Marecchia, cura anti-alluvioni. Scavi per aumentare la portata - Il letto del fiume ripulito da piante e ghiaia: l’intervento finanziato con 380mila euro. ilrestodelcarlino.it
