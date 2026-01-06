Il Marecchia inonda Rimini e la città finisce sott' acqua | cosa dicono le nuove mappe del rischio alluvione

Le nuove mappe del rischio alluvione mostrano come il Marecchia abbia influenzato recentemente Rimini, portando a inondazioni significative. In Romagna, il rischio di alluvione è diventato una realtà quotidiana, evidente nelle aree vulnerabili e nelle misure di prevenzione adottate. Analizzare queste mappe permette di comprendere meglio i potenziali impatti e di pianificare interventi efficaci per tutelare il territorio e i suoi abitanti.

