VanDyke al Mar fino all’8 febbraio
Fino all’8 febbraio, il Museo d’Arte di Ravenna ospita VanDyke al Mar, parte di Spazio Neutro, un progetto curato da Giorgia Salerno. L’esposizione propone una riflessione sulle dinamiche relazionali nell’arte contemporanea, offrendo al pubblico una prospettiva originale e approfondita sul tema. Un’occasione per esplorare nuove interpretazioni e avvicinarsi alle tendenze artistiche attuali.
Al Museo d’Arte della città di Ravenna torna Spazio Neutro, progetto curato da Giorgia Salerno, conservatrice del museo, che offre al pubblico una prospettiva inedita sulla comprensione dell’arte contemporanea con particolare attenzione alle dinamiche relazionali. Giunto al suo terzo appuntamento, il programma ospita l’artista Jonathan VanDyke con Nell’Eternità del Provvisorio In the Eternity of the Temporary; l’artista e performer americano si ispira ai mosaici ravennati, in particolare a quelli di San Vitale, per dar vita a un ambiente modulare in cui le tessere si trasformano in trame di tessuto dipinto e l’elemento decorativo diventa strumento di contemplazione per il visitatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Mar chiude i battenti per salutare "Chagall in mosaico". Spazio Neutro di Jonathan VanDyke prorogataIl Museo d’Arte della città di Ravenna comunica che, dal 19 al 30 gennaio, sarà chiuso al pubblico per lavori di disallestimento della mostra
Dopo la mostra su Chagall, il Mar chiude al pubblico fino al 30 gennaioIl Museo d’Arte della città di Ravenna chiuderà al pubblico per 12 giorni, dal 19 al 30 gennaio 2026, per il disallestimento della mostra Chagall in mosaico . Dal progetto all’opera. Le opere esposte, ... ravennaedintorni.it
Stoffe e ricami diventano arte. Jonathan VanDyke stupisce al MarÈ l’artista americano Jonathan VanDyke con ‘Nell’Eternità del Provvisorio / In the Eternity of the Temporary’ il protagonista del terzo appuntamento di Spazio Neutro al Mar, progetto curato da Giorgia ... ilrestodelcarlino.it
Il disallestimento della mostra in mosaico richiede tempo e lavoro in sicurezza. Proroga fino all’8 febbraio per l’esposizione Spazio Neutro – Jonathan VanDyke. . facebook
