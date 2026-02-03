La raccolta firme per il servizio di bus a chiamata a Castel di Guido

I residenti di Castel di Guido lanciano una petizione online per chiedere un servizio di bus a chiamata. Vogliono collegare meglio il quartiere con piazza Irnerio, perché i collegamenti attuali non sono sufficienti. La raccolta firme è partita per cercare di convincere le autorità a intervenire e migliorare i trasporti nell’area di Roma ovest.

Un servizio di bus a chiamata tra Castel di Guido e piazza Irnerio. Questo è il succo della petizione online lanciata dai residenti del quartiere del tredicesimo municipio per risolvere il problema collegamenti dell'area di Roma ovest. I problemi La zona di Castel di Guido è tra quelle più.

