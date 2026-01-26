File alle mense universitarie Cambiare Rotta Pisa lancia la raccolta firme | Chiediamo un servizio realmente accessibile

Cambiare Rotta Pisa avvia una raccolta firme per chiedere un servizio mensa universitario più accessibile. Oggi, lunedì 26 gennaio, sono stati distribuiti decine di pasti come primo passo di questa iniziativa. L'obiettivo è sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di garantire un servizio di mensa universitaria che sia realmente accessibile a tutti gli studenti, promuovendo equità e inclusione nel settore.

“Con la distribuzione oggi (lunedì 26 gennaio, ndr) di decine di pasti, lanciamo una campagna per un servizio mensa accessibile. Centinaia studenti hanno già firmato per chiedere al Dsu Toscana e a Unipi di garantire un servizio mensa accessibile a tutte e tutti”. L'organizzazione giovanile comunista Cambiare Rotta Pisa annuncia così l'iniziativa di mobilitazione appena avviata. “Come studenti e studentesse, ci scontriamo quotidianamente con un aumento sempre più marcato dei costi necessari per intraprendere e portare a termine un percorso di studi universitario. Questo avviene di pari passo con il carovita e con il progressivo degrado dei servizi essenziali per garantire il diritto allo studio.🔗 Leggi su Pisatoday.it

