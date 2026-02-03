Nella prossima puntata de La Promessa, ci saranno sorprese e colpi di scena. Diego potrebbe essere stato rapito, ma Vera ha i sospetti che Ana abbia architettato tutto. La verità potrebbe uscire a breve, e i protagonisti si troveranno a fare i conti con le bugie e le trame nascoste.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: il rapimento di Diego potrebbe essere stato una messa in scena di Ana. Vera sospetta la verità e mette tutti in guardia La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Teresa crede che Padre Samuel si sia innamorato di Maria. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 4 febbraio: Diego rapito? Vera smaschera Ana

Nella puntata di domani della soap “La Promessa”, Catalina riapre gli occhi dopo giorni di coma e torna a vedere i suoi gemelli.

