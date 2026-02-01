Nella puntata di domani della soap “La Promessa”, Catalina riapre gli occhi dopo giorni di coma e torna a vedere i suoi gemelli. Nel frattempo, Don Ricardo inizia a mettere in discussione le sue decisioni, sotto la pressione di Ana, che sembra riuscire a farsi ascoltare.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: dopo giorni di tensione, Catalina riapre finalmente gli occhi e riabbraccia i suoi gemelli, mentre il pressing di Ana incrina le certezze di Don Ricardo. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel vuol fare da tramite tra Simona e Antonito. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 2 febbraio: Catalina riapre gli occhi, Don Ricardo cede ad Ana?

Approfondimenti su La Promessa anticipazioni

Nella puntata di domani della soap spagnola, Martina prende una decisione importante senza consultare Jacobo, mettendo in discussione gli equilibri della coppia.

Adriano scopre che i gemelli sono figli di Catalina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su La Promessa anticipazioni

Argomenti discussi: La Promessa, le trame della settimana dal 2 all'8 febbraio; La Promessa, cosa succede nella puntata del 2 febbraio: anticipazioni; La Promessa Anticipazioni dal 1° al 7 febbraio 2026: Catalina confessa ad Adriano la verità sui gemelli, scoppia la felicità!; La Promessa febbraio 2026, le anticipazioni del mese.

La Promessa anticipazioni 2 febbraio: Catalina riapre gli occhi, Don Ricardo cede ad Ana?Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: dopo giorni di tensione, Catalina riapre finalmente gli occhi e riabbraccia i suoi gemelli, mentre il pressing di Ana incrina le certezze ... movieplayer.it

La Promessa Anticipazioni 2 febbraio 2026: Don Ricardo cambia idea su Ana?Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 2 febbraio 2026. Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rete4. comingsoon.it

«Ho iniziato a vedere Ana in un modo diverso». Con questa confessione, Don Ricardo si apre con Don Romulo, ammettendo che il cambiamento di sua moglie lo ha spiazzato. Dopo aver visto Ana salvare Diego, si rende conto che forse non tutto è come pen - facebook.com facebook