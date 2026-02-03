La Preside com' è andata l' ultima puntata della serie con Luisa Ranieri I dati d' ascolto

Ieri sera su Rai Uno è andata in onda l’ultima puntata di “La Preside”, la serie con Luisa Ranieri. Gli ascolti sono stati buoni, anche se ancora non ci sono dati ufficiali. La fiction ha tenuto incollati davanti alla tv molti spettatori, che hanno seguito con interesse la storia della protagonista. La puntata si è conclusa con alcuni colpi di scena, lasciando il pubblico in attesa di eventuali sviluppi futuri.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" Ieri 2 febbraio è andata in onda, su Rai Uno, l'ultima attesissima puntata de "La Preside", la fortunata serie che vede Luisa Ranieri protagonista. Su Canale 5, invece, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno condotto "Zelig". Come sono andati i programmi dal punto di vista degli ascolti? Di seguito tutti i dati (non solo di Rai Uno e Canale 5). Luisa Ranieri e la sua Preside hanno interessato 4.633.000 spettatori pari al 27.3% di share. Su Canale5 Zelig 30 ha invece conquistato 2.623.000 spettatori con uno share del 20.

