La povertà assoluta avanza in Italia | ormai lavorare non basta più

La povertà in Italia cresce silenziosamente. Sempre più famiglie si trovano a vivere senza abbastanza soldi, anche se hanno un lavoro. La crisi economica si fa sentire e ora lavorare non basta più per tirare avanti. La situazione si fa difficile, e molte persone fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena.

La povertà in Italia non fa più rumore. Entra nelle case senza bussare e dopo difficilmente le abbandona, facendosi emergenza strutturale per molte famiglie. Nel 2024 questa piaga sociale ha assunto dimensioni spaventose, coinvolgento il 10,9% delle famiglie italiane. Un dato che da solo dice molto, ma non tutto. La povertà assoluta è ormai sistemica. Dati alla mano quasi una famiglia su cinque vive appesa a un equilibrio precario. C’è un 8,2% di famiglie che versano in condizioni appena sopra la povertà relativa e un altro 6% che si trova appena sotto tale soglia. Basta poco — una bolletta fuori scala, un figlio che nasce, un lavoro che si interrompe — per scivolare nella fascia della cosiddettà povertà relativa o, peggio, nella povertà assoluta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La povertà assoluta avanza in Italia: ormai lavorare non basta più Approfondimenti su Povertà Assoluta Cresce la povertà assoluta in Italia, +43% in 10 anni: il report Caritas Si dimette l’assessora Monguzzi: "Ormai non riuscivo più a lavorare" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Povertà Assoluta ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ * RAPPORTO: «10,9% FAMIGLIE IN INDIGENZA ASSOLUTA, 20% QUASI POVERE, 1,29 MLN MINORI A RISCHIO»L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Alleanza contro la Povertà. agenziagiornalisticaopinione.it Alleanza contro Povertà: nel 2024 in Italia povertà assoluta al 10,9%Milano, 3 feb. (askanews) - Nel 2024 in Italia la povertà assoluta ha riguardato il 10,9% delle famiglie e, accanto a questa quota, resta stabile ... notizie.tiscali.it Salari fermi, ricchezza concentrata, bonus come elemosina: in Italia la povertà è diventata strutturale e nessuno sembra più scandalizzarsi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.