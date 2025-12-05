Seconda uscita di scena dalla giunta Assi. Dopo le dimissioni di Serenella Pesarin ( Fratelli d’Italia ), lascia lo stesso incarico di assessore alle Politiche sociali anche Silvia Monguzzi, stesso partito. Ha rassegnato le dimissioni mercoledì con una Pec al sindaco. "Non è stato un colpo di testa – assicura Silvia Monguzzi – ma una decisione ponderata. Non riuscivo a lavorare: alcuni assessori venivano trattati in un modo altri in un altro. Non avendo abbastanza personale, dovevo svolgere io i lavori di ufficio di competenza dei funzionari. In realtà il mio ruolo doveva essere di indirizzo politico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si dimette l’assessora Monguzzi: "Ormai non riuscivo più a lavorare"