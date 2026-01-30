Il prefetto Carnevale visita il comando provinciale della guardia di finanza

Il prefetto Luigi Carnevale ha fatto visita questa mattina al comando provinciale della Guardia di Finanza. È stato accolto dal comandante provinciale, il colonnello Giuseppe Lopez, e dal comandante del reparto operativo aeronavale, Matteo Guerra. Con loro, erano presenti anche i comandanti e i responsabili delle varie sezioni del reparto. La visita è servita a fare il punto sulle attività in corso e a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni.

Ad accoglierlo il comandante provinciale, il colonnello Giuseppe Lopez e il comandante del reparto operativo aeronavale Matteo Guerra. L'occasione è stata utile anche per parlare di sicurezza e controlli Il prefetto Luigi Carnevale ha visitato il comando provinciale della guardia di finanza. Ad accoglierlo sono stati il comandante provinciale, il colonnello Giuseppe Lopez e il comandante del reparto operativo aeronavale Matteo Guerra insieme ai comandanti e ai responsabili delle articolazioni dei reparti dipendenti. Nel corso dell’incontro si è anche tenuto un briefing sul dispositivo di controllo e contrasto predisposto dal corpo nella provincia di Pescara e la sua proiezione aeronavale a livello anche extra-regionale.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Luigi Carnevale

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Luigi Carnevale

Argomenti discussi: Carnevale 2026. Definite le misure di sicurezza; Carnevale di Civita Castellana blindato: ingressi presidiati, negozi chiusi sul percorso e stretta sull'alcol; Zone rosse a Carnevale, metal detector e rinforzi. Focus su locali, feste e serate; Ascoli, la sicurezza non è uno scherzo. Carnevale, i veglioni nel mirino: maggiori controlli sulle attività temporanee.

Il prefetto Carnevale visita il comando provinciale della guardia di finanzaAd accoglierlo il comandante provinciale, il colonnello Giuseppe Lopez e il comandante del reparto operativo aeronavale Matteo Guerra. L'occasione è stata utile anche per parlare di sicurezza e contro ... ilpescara.it

GUARDIA DI FINANZA * «IL 1° PREFETTO VISITA IL COMANDO PROVINCIALE DI PESCARA, ACCOLTO DAL COLONNELLO LOPEZ E DAL COMANDANTE GUERRA»**Il nuovo Prefetto della Provincia di Pescara, Luigi Carnevale, ha fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo adriatico** ... agenziagiornalisticaopinione.it

Santu Lussurgiu, cavalieri col casco e corpetto a 'Sa Carrela 'e Nanti'. Prefetto, 'tutela delle tradizioni e sicurezza per Carnevale' #ANSA - facebook.com facebook

Carnevale, slitta la decisione sulle protezioni per i cavalieri della Sartiglia. In prefettura a Oristano riunione commissione, sindaco presenta parere legale #ANSA x.com