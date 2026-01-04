La piscina Fiammetta Gestione Certaldo Servizi al via Tra due mesi il nuovo impianto

Da inizio 2024, la gestione della piscina “Fiammetta” passa da Aquatempra a Certaldo Servizi, società in house del Comune di Certaldo. Nei prossimi due mesi saranno completati gli ultimi lavori di allestimento, con l’obiettivo di riaprire l’impianto nel rispetto delle normative e delle esigenze della comunità. La nuova gestione intende garantire un servizio efficiente e sostenibile per residenti e visitatori.

Lo scorso 31 dicembre, come da contratto, si è conclusa la gestione della piscina da parte di Aquatempra: con il nuovo anno è partita ufficialmente l'era Certaldo Servizi, con l'impianto natatorio che sarà gestito dalla società "in house" del Comune di Certaldo. Cominciando dalla 'vecchia' piscina, in attesa che il cantiere Pnrr relativo alla realizzazione del nuovo impianto del nuoto venga ultimato. L'attuale piscina, attualmente chiusa per motivi burocratici a seguito del cambio di gestione, riaprirà i battenti e tornerà pienamente a disposizione dell'utenza a partire dal prossimo 12 gennaio.

