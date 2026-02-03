La nuova ’casa della comunità’ spiegata a tutti i cittadini

Questa sera, alle 20.45, al teatro De André, si tiene un incontro pubblico per spiegare ai cittadini cosa sarà la nuova casa della comunità. L’amministrazione ha deciso di coinvolgere tutti, presentando il progetto e rispondendo alle domande dei residenti. La serata è aperta a chi vuole capire meglio cosa cambierà nel quartiere.

Lunedì 9, alle 20.45, al teatro De André si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione della nuova casa della comunità. Una struttura che sta per essere completata e diventerà certamente un punto di riferimento fondamentale per la cittadinanza. L'incontro è stato organizzato dai consigli di frazione di Boglioni (Casalgrande) e di Salvaterra con il contributo anche di tutti gli altri consigli di frazione del territorio comunale (Sant'Antonino, Dinazzano, Veggia, Villalunga, San Donnino e Casalgrande Alto). Un'assemblea che offrirà dunque l'occasione per esplorare le opportunità offerte dalla struttura e discutere pure d'alcune preoccupazioni sollevate dai residenti tra cui la disponibilità di parcheggi e il possibile trasferimento di medici dalle frazioni alla nuova struttura.

