Educazione sessuo-affettiva la protesta di studentesse e docenti | Libertà di insegnamento in pericolo

Romatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno tanto da dire ma non vogliono farsi riprendere in volto le docenti in presidio di fronte il Ministero dell'istruzione e del Merito di Roma, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La manifestazione, indetta da "Non una di meno" e "Cattive maestre" si è tenuta nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

