La giornata di Mattarella a Milano | in cuffia e camice al Niguarda poi l’appello per la tregua olimpica

Sergio Mattarella ha visitato ieri il Niguarda di Milano, indossando camice, cuffia e mascherina. È entrato nel reparto ustioni per incontrare due ragazzi feriti nell’incendio di Crans-Montana. Dopo aver visitato l’ospedale, il Presidente ha partecipato a un appello per chiedere una tregua olimpica.
Milano – La visita olimpica del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è iniziata ieri mattina all’ospedale Niguarda, e non in quanto presidio di riferimento per gli imminenti Giochi: il capo dello Stato ha infilato camice, cuffia, copriscarpe e mascherina e s’è fatto accompagnare dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso al centro ustioni, per incontrare due dei ragazzini feriti un mese fa nell’incendio di Crans-Montana. Un fuori programma di una quarantina di minuti, metà dei quali trascorsi da Mattarella parlando con i familiari degli otto ustionati rimpatriati con il ponte aereo ancora ricoverati al Niguarda (altri tre sono stati dimessi mentre il quindicenne che ha avuto bisogno della circolazione extracorporea è ancora al Policlinico): a loro il Presidente si è rivolto «come se fosse loro padre», osserva l’assessore Bertolaso sottolineando il «segnale chiaro» mandato dal capo dello Stato che ha anche voluto ringraziare di persona medici, infermieri e «tutti coloro che si stanno dedicando, giorno e notte, a questi giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
