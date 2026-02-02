Milano-Cortina l' appello di Mattarella | Si rispetti la tregua olimpica
Il presidente Sergio Mattarella ha fatto un appello affinché si rispetti la tregua olimpica durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. In un momento difficile, il capo dello Stato ha sottolineato che le Olimpiadi rappresentano un evento globale che può unire e portare speranza. Ha invitato tutte le parti coinvolte a garantire condizioni di rispetto e sicurezza per i atleti e tutti i partecipanti. La richiesta arriva in un momento in cui la tensione nel mondo resta alta, e il messaggio di Mattarella vuole essere un invito alla pace e alla solidarietà internazionale.
AGI - Le Olimpiadi sono "un grande evento globale che lanciano un messaggio al nostro tempo così difficile. Le guerre, le lacerazioni alla serenità della vita internazionale, gli squilibri, le sofferenze recano oscurità e feriscono le coscienze dei popoli". L'ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo al Teatro alla Scala in occasione della cerimonia di apertura della 145esima sessione del CIO, esortando al rispetto della tregua olimpica. "Lo sport accoglie, produce gioia, passione, speranza. Esprime rispetto per l'altro. Sfida ai propri limiti: è libertà di progredire - ha poi proseguito - Lo sport è incontro di pace: testimonia fraternità nella lealtà della competizione con altri. 🔗 Leggi su Agi.it
