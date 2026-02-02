Milano-Cortina l' appello di Mattarella | Si rispetti la tregua olimpica

Il presidente Sergio Mattarella ha fatto un appello affinché si rispetti la tregua olimpica durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. In un momento difficile, il capo dello Stato ha sottolineato che le Olimpiadi rappresentano un evento globale che può unire e portare speranza. Ha invitato tutte le parti coinvolte a garantire condizioni di rispetto e sicurezza per i atleti e tutti i partecipanti. La richiesta arriva in un momento in cui la tensione nel mondo resta alta, e il messaggio di Mattarella vuole essere un invito alla pace e alla solidarietà internazionale.

