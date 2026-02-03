La debolezza politica dell’Europa apre la porta a un possibile attacco di Mosca alla Nato. Un anno fa, il politologo tedesco Carlo Masala aveva avvertito sui rischi legati a un possibile scenario di vittoria russa. Ora, le tensioni tra Russia e alleati occidentali restano alte, e l’incertezza sulla stabilità del continente si fa più concreta.

Un anno fa Carlo Masala, rinomato politologo tedesco, ha pubblicato il libro “Wenn Russland gewinnt” (trad. it. “Se la Russia attacca l’Occidente”, Rizzoli, 2025). Purtroppo il libro, che vuole essere un monito, è oggi più attuale che mai. In Germania ha raggiunto il primo posto nella classifica dei libri più venduti. Masala non delinea una visione apocalittica di una terza guerra mondiale, né uno scenario di un attacco russo su larga scala all’Europa. A suo avviso, se la Russia è in grado di mantenere il territorio che occupa attualmente, ecco, questa sarebbe la vittoria russa nella guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La debolezza politica europea rende possibile un attacco di Mosca alla Nato

