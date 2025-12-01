La Nato valuta un attacco ibrido preventivo alla Russia L’ira di Mosca | pericolosa escalation

L’Europa e la Nato, a dispetto delle trattative in corso per la fine delle ostilità in Ucraina, continuano a soffiare sul fuoco della guerra. La Nato sta valutando di essere “più aggressiva” nella risposta agli attacchi informatici, ai sabotaggi e alle violazioni dello spazio aereo della Russia. A dirlo è l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza atlantica, in un’intervista al Financial Times. Dichiarazioni che provocano l’ira di Mosca. La Nato valuta un attacco ibrido preventivo alla Russia. L’ira di Mosca. “Riteniamo che la dichiarazione di Giuseppe Cavo Dragone sui potenziali attacchi preventivi contro la Russia sia un passo estremamente irresponsabile, che dimostra la volontà dell’alleanza di continuare a muoversi verso un’escalation”, ha replicato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo cui la dichiarazione è un tentativo deliberato di minare gli sforzi volti a trovare una via d’uscita alla crisi ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Nato valuta un attacco ibrido preventivo alla Russia. L’ira di Mosca: pericolosa escalation

Scopri altri approfondimenti

#Tg2000 - #Zelensky a #Parigi mentre #Nato valuta attacco #1dicembre #Tv2000 #Zelensky #Putin #Witkoff #Mosca #Cremlino @tg2000it Vai su X

Ucraina, Cavo Dragone: "Nato valuta cyber-attacco preventivo alla Russia". Cavo Dragone è un ammiraglio italiano, che in passato è stato Capo di Stato Maggiore della Difesa e attualmente è presidente del Comitato militare della Nato. Le sue parole non son - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Cavo Dragone: "Nato valuta cyber-attacco preventivo alla Russia". Ira di Mosca - L'ammiraglio citato dal Financial Times: "Essere più aggressivi rispetto all'aggressività della nostra controparte potrebbe essere un'opzione. Scrive adnkronos.com

Cavo Dragone: "Nato valuta attacco ibrido preventivo a Russia". Mosca: "Irresponsabile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cavo Dragone: 'Nato valuta attacco ibrido preventivo a Russia'. Come scrive tg24.sky.it

Cavo Dragone: «Nato valuta attacco ibrido preventivo contro Mosca» - L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha dichiarato al Financial Times che la Nato sta valutando di intensificare la sua risposta alla guerra ibrida di Mosca e ha affermato che un ... Secondo msn.com

“Nato valuta attacco preventivo contro la Russia”/ Cavo Dragone: “Servono contromisure alla guerra ibrida” - La Nato studia difesa dalla guerra ibrida della Russia che potrebbe includere anche un attacco preventivo, l'anticipazione dell'ammiraglio Cavo Dragone ... Lo riporta ilsussidiario.net

Nato: Cavo Dragone, valuta risposta "piu' aggressiva" a guerra ibrida e cyber Mosca - "Attacco preventivo e' difesa ma lontano da nostro approccio" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com

«La Nato valuta attacchi preventivi in risposta alla guerra ibrida russa». Ira di Mosca - Dura reazione del Cremlino a un’intervista dell’ammiraglio Cavo Dragone al Ft: «Così si mina ogni sforzo di pace» ... unionesarda.it scrive