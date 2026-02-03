La Commissione fa il record di leggi

La Commissione approva 1.456 atti giuridici nel 2025, il massimo degli ultimi 15 anni. Un numero che supera di gran lunga le aspettative e che dimostra come il lavoro si sia intensificato. Anche un ex commissario ha espresso preoccupazione, parlando delle insidie di questa eccessiva burocrazia europea. La situazione evidenzia la pressione crescente sui tribunali e le difficoltà del sistema legislativo italiano.

Nel 2025, quota 1.456 atti giuridici: è il massimo da 15 anni. Persino un ex commissario denuncia le insidie di questa eurocrazia. Che replica: «Adesso stiamo semplificando». La burocrazia europea è più asfissiante che mai. Solo nel 2025 la Commissione ha emanato 1.456 atti giuridici, il numero più alto degli ultimi 15 anni, malgrado le promesse del presidente Ursula von der Leyen di semplificare la burocrazia. Nella stampa tedesca gli esperti lanciano l'allarme: per le aziende è praticamente impossibile ottemperare a tutte le norme. E parte dell'operato di Bruxelles resta fuori dai controlli democratici.

