Subordinare l’applicazione di ogni norma regionale in materia ambientale al preventivo consenso dello Stato Maggiore della Difesa, quando si tratti di decisioni riguardanti aree che ospitano istallazioni “ di difesa e sicurezza nazionale ”. Tradotto: basi militari, poligoni, depositi di armi. Una legge per arginare l’autonomia differenziata. È il contenuto della proposta di legge depositata due giorni fa in commissione Difesa della Camera dalla meloniana Paola Chiesa. Il fulcro della legge – diametralmente opposta alla filosofia della tanto decantata autonomia differenziata – si trova nel preambolo del testo: “Tutto ciò che riguarda le Forze armate e la difesa nazionale è di esclusiva competenza dello Stato”, perché “occorre evitare che l’attuazione dell’autonomia differenziata regionale possa intralciare la gestione della difesa e della sicurezza nazionale che deve restare una materia di competenza esclusiva dello Stato centrale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Leggi ambientali regionali in aree militari con il placet dello Stato Maggiore: la proposta di Fdi fa insorgere la Sardegna