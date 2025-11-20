Leggi ambientali regionali in aree militari con il placet dello Stato Maggiore | la proposta di Fdi fa insorgere la Sardegna
Subordinare l’applicazione di ogni norma regionale in materia ambientale al preventivo consenso dello Stato Maggiore della Difesa, quando si tratti di decisioni riguardanti aree che ospitano istallazioni “ di difesa e sicurezza nazionale ”. Tradotto: basi militari, poligoni, depositi di armi. Una legge per arginare l’autonomia differenziata. È il contenuto della proposta di legge depositata due giorni fa in commissione Difesa della Camera dalla meloniana Paola Chiesa. Il fulcro della legge – diametralmente opposta alla filosofia della tanto decantata autonomia differenziata – si trova nel preambolo del testo: “Tutto ciò che riguarda le Forze armate e la difesa nazionale è di esclusiva competenza dello Stato”, perché “occorre evitare che l’attuazione dell’autonomia differenziata regionale possa intralciare la gestione della difesa e della sicurezza nazionale che deve restare una materia di competenza esclusiva dello Stato centrale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
