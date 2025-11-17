Lucchese - Larcianese | occasione persa La Pantera fallisce l’operazione aggancio

Lucchese 1 Larcianese 1 LUCCHESE (4-3-3): Milan; Xeka (19’ st Mauro), Rotondo, Santeramo, Lorenzini; Bartolotta (40’ st Maggiari), Picchi (15’ pt C. Russo), Del Rosso; Galotti (19’ st Ragghianti), Piazze (35’ st Palma), Caggianese. (A disp.: Ennached, Onu, Bossini, Morisi). All.: Pirozzi. LARCIANESE (4-4-2): Della Pina; Crecchi, Porciani (37’ st Di Giulio), Salerno, Belluomini; Michelotti (25’ st Niccolai), Minardi, Marianelli, Martinelli; Ba (38’ st Ndiaye), Rosselli (41’ st Tocchini). (A disp.: Gorini, Iannello, Falorni, Bolognini, Del Picchia). All.: Cerasa. Arbitro: Briganti di Carrara (assistenti: La Veneziana di Viareggio e De Matteis di Empoli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

