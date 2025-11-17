Lucchese - Larcianese | occasione persa La Pantera fallisce l’operazione aggancio
Lucchese 1 Larcianese 1 LUCCHESE (4-3-3): Milan; Xeka (19’ st Mauro), Rotondo, Santeramo, Lorenzini; Bartolotta (40’ st Maggiari), Picchi (15’ pt C. Russo), Del Rosso; Galotti (19’ st Ragghianti), Piazze (35’ st Palma), Caggianese. (A disp.: Ennached, Onu, Bossini, Morisi). All.: Pirozzi. LARCIANESE (4-4-2): Della Pina; Crecchi, Porciani (37’ st Di Giulio), Salerno, Belluomini; Michelotti (25’ st Niccolai), Minardi, Marianelli, Martinelli; Ba (38’ st Ndiaye), Rosselli (41’ st Tocchini). (A disp.: Gorini, Iannello, Falorni, Bolognini, Del Picchia). All.: Cerasa. Arbitro: Briganti di Carrara (assistenti: La Veneziana di Viareggio e De Matteis di Empoli). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
L'azione che ha portato la Lucchese al pareggio contro la Larcianese, con il gol realizzato da Christhopher Russo. Per le immagini si ringrazia la Lucchese Calcio. - facebook.com Vai su Facebook
Lucchese - Larcianese: occasione persa. La Pantera fallisce l’operazione aggancio - Sorpresi a inizio primo tempo da Michelotti, i rossoneri recuperano con Cristhopher Russo poco dopo la mezz’ora. Riporta sport.quotidiano.net
La Lucchese non va oltre il pareggio contro la Larcianese: 1-1 - Dopo l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, conquistato nel derby di mercoledì scorso contro il Viaregg ... Da lanazione.it
Lucchese, fallito l’aggancio alla vetta. I rossoneri non vanno oltre al pari con la Larcianese - La Pantera rimane seconda a 21 punti, due in meno dello Zenith Prato ... Si legge su luccaindiretta.it