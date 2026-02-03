La clip di L'invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro

La miniserie “L’invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro” arriva questa settimana su Rai 1 e RaiPlay. Racconta come il Colonnello Lucio Gambera e il suo team dei Carabinieri del ROS hanno lavorato per catturare il boss mafioso. La serie ripercorre le fasi dell’operazione che ha portato alla fine della latitanza di Messina Denaro.

L a miniserie L’invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro – su Rai 1 e RaiPlay il 2 e il 3 febbraio – racconta dell’impresa del Colonnello Lucio Gambera, capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare il boss della mafia Matteo Messina Denaro. Gambera è da anni sulle tracce del latitante ma, a causa dei ripetuti fallimenti, ha ricevuto dal suo Comandante un ultimatum: ha tre mesi di tempo per portare a termine l’incarico, dopodiché lui e la sua squadra verranno sostituiti. Leggi anche › Stasera Lino Guanciale dà la caccia a Matteo Messina Denaro nella miniserie “L’invisibile” Comincia così una lotta contro il tempo per stanare il latitante, una missione che richiede molti sacrifici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

