La miniserie “L’invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro” arriva questa settimana su Rai 1 e RaiPlay. Racconta come il Colonnello Lucio Gambera e il suo team dei Carabinieri del ROS hanno lavorato per catturare il boss mafioso. La serie ripercorre le fasi dell’operazione che ha portato alla fine della latitanza di Messina Denaro.

L a miniserie L’invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro – su Rai 1 e RaiPlay il 2 e il 3 febbraio – racconta dell’impresa del Colonnello Lucio Gambera, capo della squadra di Carabinieri del ROS incaricata di catturare il boss della mafia Matteo Messina Denaro. Gambera è da anni sulle tracce del latitante ma, a causa dei ripetuti fallimenti, ha ricevuto dal suo Comandante un ultimatum: ha tre mesi di tempo per portare a termine l’incarico, dopodiché lui e la sua squadra verranno sostituiti. Leggi anche › Stasera Lino Guanciale dà la caccia a Matteo Messina Denaro nella miniserie “L’invisibile” Comincia così una lotta contro il tempo per stanare il latitante, una missione che richiede molti sacrifici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La clip di “L’invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro”

Approfondimenti su Matteo Messina Denaro

Questa sera su Rai 1 va in onda la serie tv

Questa settimana torna in tv la miniserie «L’invisibile», che ricostruisce gli ultimi anni di Matteo Messina Denaro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie TV - Clip 2

Ultime notizie su Matteo Messina Denaro

Argomenti discussi: Il video di Streets of Minneapolis, la canzone di Springsteen contro l'Ice e Trump; L'amore vero è abbastanza per tenere insieme due persone nonostante la vita? Al cinema arriva Io + Te; Che Tempo Che Fa | Intervista Geolier | Video; Streets of Minneapolis, il video della canzone di Springsteen contro l'Ice e Trump.

La clip in anteprima di Don Matteo 15: il Capitano Martini non riesce a trattenere la gelosiaGiulia parte per lavoro con Mathias e il Capitano Martini fatica a trattenere la gelosia. La clip in anteprima della quinta puntata di Don Matteo 15 ... amica.it

Le conseguenze dell’amore (che forse non basta): in anteprima la clip di Io + TeL'amore vero è abbastanza per tenere insieme due persone nonostante la vita? La storia di Mia e Leo di Io + Te arriva al cinema ... amica.it

«Il tempo stringe, abbiamo solo tre mesi per chiudere questa partita». È attorno a questa tensione che si sviluppa la miniserie “L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro”, in onda stasera e domani su Rai 1 e disponibile anche su RaiPlay. Il regista Mic - facebook.com facebook

Ninni Bruschetta è Matteo Messina Denaro: “Calarmi nel male è stato un peso” x.com