Sting celebra il ritiro di John Cena | È uno dei più grandi di sempre

Zonawrestling.net | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tour di ritiro di John Cena dalla WWE è ufficialmente iniziato e una leggenda che ha visto tutto, Sting, ha appena voluto rendere omaggio al 17 volte campione del mondo. Attualmente impegnato nella fase finale della sua carriera in AEW, Sting è stato intervistato a  Going Ringside  e gli è stato chiesto cosa pensasse della decisione di Cena di appendere gli stivali al chiodo. La risposta è arrivata senza esitazioni: “Complimenti a John. È. è uno dei più grandi di tutti i tempi. Mi piace vederlo in questa fase. Faccio il tifo per lui. Spero che vada tutto in modo fenomenale. E sono sicuro che sarà così. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

