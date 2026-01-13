Pitti Uomo oggi parte la nuova edizione con 750 brand

Da oggi, fino al 16 gennaio, si apre la 109ª edizione di Pitti Immagine Uomo alla Fortezza da Basso di Firenze. L’evento coinvolge 750 brand, offrendo una panoramica aggiornata sulle tendenze e le novità nel settore della moda maschile. Un appuntamento importante per professionisti e appassionati che desiderano approfondire le dinamiche del settore in un contesto storico e internazionale.

(Adnkronos) – L'edizione numero 109 di Pitti Immagine Uomo si svolge da oggi, martedì 13, a venerdì 16 gennaio alla Fortezza da Basso di Firenze. Il salone, che da sempre rappresenta la vetrina internazionale più prestigiosa per il menswear, si presenta all'appuntamento invernale con una serie di novità che fotografano l'evolversi del settore e dello . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Pitti Uomo 2026: al via con 750 brand. Le novità della vetrina-moda più prestigiosa Leggi anche: Al via Pitti Uomo con 750 brand (47% stranieri): riflettori sulle tendenze della moda maschile nel mondo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pitti Uomo 2026, date e ospiti della nuova edizione con 750 brand; A Firenze arriva il Pitti Uomo 109. La guida al salone della moda maschile; Pitti uomo, oggi al via. La sfida nei capi di lusso che resistono alla crisi; Pitti uomo 109 al via con oltre 750 espositori. Pitti Uomo, oggi parte la nuova edizione con 750 brand - Debutta una nuova edizione che accende i riflettori sul menswear mondiale e sulle collezioni Autunno/Inverno 2026- adnkronos.com

SONO 750 I MARCHI PRSENTI AL SALONE NUMERO 109 DI PITTI UOMO CHE DA MARTEDì 13 A VENERDì 16 ANDRà IN SCENA NELLA FORTEZZA DA BASSO DI FIRENZE. Al via l'edizione numero 109 di Pitti Uomo, da martedì 13 a venerdì 16 gennaio - facebook.com facebook

Il guardaroba aggiornato sul meglio dei look maschili: da visionare a Pitti Uomo e indossare la prossima stagione autunno-inverno 2026/27 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.