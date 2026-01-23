Epic Games annuncia l’arrivo della skin di Kliff MacDuff, protagonista di Crimson Desert, in Fortnite. Questa collaborazione permette ai giocatori di aggiungere un personaggio noto dal mondo dei giochi di ruolo action alla propria collezione. La skin sarà disponibile a breve, offrendo un’opportunità di personalizzazione e novità nell’esperienza di gioco. Resta aggiornato per scoprire quando potrai ottenere questa nuova aggiunta.

Epic Games ha annunciato una nuova collaborazione per Fortnite che porta sull’Isola uno dei protagonisti più attesi del panorama action RPG. Con il lancio di Crimson Desert, il titolo di Pearl Abyss, i giocatori potranno vestire i panni di Kliff MacDuff grazie a una skin ufficiale dedicata. L’operazione rafforza il legame tra Fortnite e le grandi produzioni multipiattaforma, puntando su personaggi riconoscibili e dal forte impatto visivo. La skin di Kliff, chiamata ufficialmente Kliff Outfit, sarà disponibile in Fortnite a partire dal 19 marzo 2026 alle ore 18:00 ET. Si tratta di un contenuto cosmetico che riproduce l’aspetto del guerriero di Crimson Desert, incarnando il suo stile battagliero e l’identità del gioco sviluppato da Pearl Abyss. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Fortnite, è in arrivo la skin di Kliff MacDuff, il protagonista di Crimson Desert

I boss di Crimson Desert saranno complessi e costringeranno i giocatori a cambiare approccio e strategiaCrimson Desert introduce boss di grande complessità, richiedendo ai giocatori di adattare strategie e approcci diversi.

Crimson Desert avrà un mondo di gioco più grande di Red Dead Redemption 2: il team condivide nuovi dettagliCrimson Desert, sviluppato da Pearl Abyss, si prepara a offrire un mondo di gioco più ampio rispetto a Red Dead Redemption 2.

