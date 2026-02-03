la bufala del fascismo

Mentre alcuni commentatori parlano di un possibile ritorno delle squadracce nere e si soffermano sulla nostalgia per il Ventennio, nel paese succedono altre cose. La discussione si concentra su queste teorie, ma nel frattempo qualcosa di diverso sta accadendo e merita attenzione.

Mentre la sinistra, gli intellettuali engagé e la stampa progressista cianciavano di improbabili ritorni delle squadracce nere, filosofeggiavano sulla fascinazione montante (solo per loro) nei confronti del Ventennio e si avventuravano in arditi paragoni tra l'Italia attuale e quella esattamente di un secolo fa, qualcos'altro si stava muovendo nel Paese. A loro insaputa. Troppo intenti a guardare nello specchietto retrovisore, non hanno capito quello che accadeva sotto i loro occhi: cioè che invece che i fascisti, stavano tornando gli anarco-comunisti. Se non fossero sufficienti le cronache, oramai quotidiane, adesso ce lo conferma anche l'Europa: in Italia c'è un allarme ricomparsa del terrorismo rosso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

