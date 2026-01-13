minneapolis la fed nel mirino e il fetore del fascismo trumpiano

A Minneapolis, le tensioni aumentano tra le autorità federali e le questioni legate ai diritti civili, mentre il clima politico si surriscalda. Recenti eventi hanno evidenziato una crescente polarizzazione, con dichiarazioni e azioni che alimentano divisioni e preoccupazioni sulla tutela delle libertà fondamentali. Un quadro complesso che richiede attenzione e approfondimento, per comprendere le dinamiche in atto e le implicazioni per la società americana.

Dopo aver visto una donna di trentasette anni venire ammazzata in strada dalla milizia antimigranti di Donald Trump, e dopo aver sentito presidente e vicepresidente degli Stati Uniti elogiare gli assassini, mentire spudoratamente sui fatti e infangare la memoria della vittima, è difficile continuare a scandalizzarsi per quel che succede in America. Quanto accaduto a Minneapolis basta e avanza per parlare di un nuovo fascismo americano. Ma se non bastasse, il continuo uso della giustizia per colpire o intimidire chiunque non si pieghi alla volontà di Trump, da ultimo persino il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, fornirebbe un ulteriore e insuperabile argomento a favore della suddetta classificazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

