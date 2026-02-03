Questa mattina la Juventus ha aperto la campo per i primi allenamenti di Holm e Boga alla Continassa. I due si sono subito uniti ai compagni e sono pronti a scendere in campo con la squadra nelle prossime partite. Le immagini dal JTC mostrano che entrambi sono già in buona forma e determinati a conquistare il loro spazio.

Juventus, primo allenamento per Boga e Holm alla Continassa. I due calciatori saranno subito a disposizione di Spalletti. Le ultime. Il clima alla Continassa è di quelli di novità. Dopo la chiusura di una sessione invernale intensa, la Juventus ha ufficialmente dato il via alla fase operativa del suo nuovo corso. Questa mattina, sotto lo sguardo attento di Luciano Spalletti e dello staff tecnico, si è svolto il primo allenamento alla Continassa per Holm e Boga, i due rinforzi scelti per potenziare le corsie esterne e regalare maggiore profondità alla manovra bianconera. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Nel consueto appuntamento con il saluto prima della seduta dell’allenamento Holm e Boga hanno salutato i tifosi e confermato di essere già pienamente integrati nel gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, primo allenamento alla Continassa per Holm e Boga. Le immagini dal JTC – VIDEO

Approfondimenti su Juventus Continassa

Holm ha cominciato ufficialmente la sua avventura con la Juventus.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Juventus Continassa

Argomenti discussi: Yildiz, Conceicao e Kelly costretti alla penitenza: Juve, l'allenamento prima del Monaco; Niccolò Giannetti: Con Del Piero alla Juve sono stato indegno, ma non capivo niente. Buio totale; Juventus-Napoli: Anguissa non recupera. Per Neres intervento alla caviglia; Serie A, il calendario: Inter-Juventus si gioca il 14 febbraio.

Juventus, primo allenamento alla Continassa per Holm e BogaIn questi minuti la Juventus è scesa in campo per l'allenamento della giornata alla Continassa e per preparare la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Prima seduta di lavoro con ... tuttojuve.com

Holm alla Juventus: il VIDEO del primo giorno. Tutti i retroscena e i dietro le quinte dei primi passi in bianconero del terzinoHolm alla Juventus: il VIDEO del primo giorno. Tutti i retroscena e i dietro le quinte dei primi passi in bianconero del terzino La Juventus ha aperto le porte del proprio mondo ai tifosi pubblicando ... juventusnews24.com

Retroscena e dietro le quinte del primo giorno Il VIDEO del day 1 di Holm alla Juventus - facebook.com facebook

#Juventus in doppio vantaggio al termine del primo tempo contro il #Parma. Stacco imperioso di #Bremer, mezza girata del "solito" #McKennie. #DiGregorio sempre attento, nessuna grande occasione per i "ducali". Per ora va tutto alla grande a favore dei bian x.com