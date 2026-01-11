Segui con attenzione gli aggiornamenti sulla sfida tra Livorno e Juventus Next Gen, valida per la 21ª giornata di Serie C 2025/26. Di seguito, trovi la sintesi del match, con moviola, tabellino e risultato in tempo reale, aggiornati all’intervallo, dopo il gol di Di Carmine e la risposta di Puczka.

di Marco Baridon Livorno Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo aver iniziato il girone di ritorno con un’importante vittoria contro il Carpi, affronta il Livorno in trasferta. Bianconeri che vogliono dare continuità di risultati per continuare il cammino verso i playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Livorno Juventus Next Gen 1-1: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 45’+1? Occasione Livorno – Cross dalla destra, si accende una mischia in area bianconera. Provano Di Carmine e Dionisi a ribadire in porta ma Pedro Felipe e poi Turicchia riescono ad allontanare in qualche modo la minaccia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE: Puczka risponde a Di Carmine INTERVALLO

