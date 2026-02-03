Juve sospiro di sollievo per l’infortunio di Yildiz | niente di grave McKennie e il rinnovo | c’è distanza

Luciano Spalletti può tirare un sospiro di sollievo. L’attaccante turco del Torino, Kenan Yildiz, non ha riportato lesioni muscolari dopo la sostituzione all’intervallo nella partita contro il Parma. I controlli hanno escluso problemi seri e già da domani sarà monitorato per capire quando potrà tornare in campo. La buona notizia arriva in un momento complicato, mentre si attende anche una risposta sul rinnovo di McKennie, che ancora non si è concretizzato.

Torino, 3 febbraio 2026 – Sospiro di sollievo per Luciano Spalletti. Kenan Yildiz non ha patito lesioni muscolari nel corso della trasferta di Parma, dove era stato sostituito all’intervallo, e sarà valutato giornalmente per programmare la data del suo rientro, che sarà probabilmente in campionato. Situazione non preoccupante, ma da monitorare per evitare ricadute. Intanto, prosegue la trattativa per il suo rinnovo fino al 2030 con adeguamento di contratto e le parti hanno compiuto significativi passi avanti. C’è invece ancora lavoro da fare per Weston McKennie, in scadenza a giugno, con una distanza significativa tra richiesta e offerta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, sospiro di sollievo per l’infortunio di Yildiz: niente di grave. McKennie e il rinnovo: c’è distanza Approfondimenti su Yildiz McKennie Infortunio Yildiz, piccolo sospiro di sollievo per la Juve: ma Spalletti lo preserva! Ecco come intende gestirlo! L’infortunio di Yildiz preoccupa meno i tifosi della Juventus, anche se il tecnico Spalletti preferisce non rischiarlo troppo. Juve, sospiro di sollievo per Vlahovic: niente lesioni ma Firenze è ancora in dubbio La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Yildiz McKennie Argomenti discussi: Juve, come sta Yildiz? Sospiro di sollievo; Le condizioni di Yildiz dopo l'infortunio: sospiro di sollievo per la Juve; Juventus, sospiro di sollievo per Yildiz: le sue condizioni post Parma; Juventus, sospiro di sollievo per Yildiz: la situazione. Juve, sospiro di sollievo per l’infortunio di Yildiz: niente di grave. McKennie e il rinnovo: c’è distanzaNulla di grave per il turco sostituito all’intervallo a Parma, nessuna lesione muscolare. Sarà preservato in Coppa Italia. Intanto si lavora al rinnovo fino al 2030. Trattativa pure con McKennie, torn ... sport.quotidiano.net Juventus, sospiro di sollievo per Yildiz: nessuna lesione all’adduttore e rinnovo quasi prontoJuventus, sospiro di sollievo per Yildiz: nessuna lesione all’adduttore Spalletti pensa alla gestione in vista di Atalanta, Lazio e Inter Dai timori di Parma al sollievo della ... tuttojuve.com Le condizioni di Yildiz dopo l'infortunio: sospiro di sollievo per la Juve - facebook.com facebook Le ultime sulle condizioni di #Yildiz Buone notizie per la #Juventus dopo l'infortunio x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.