Palestra Inter dalla corte nerazzurra al pressing della Juve | cosa filtra sulla decisione dell’Atalanta

L'Atalanta sta valutando il futuro del giovane talento classe 2005, con possibili sviluppi legati alle strategie di Inter e Juventus. L'articolo analizza le ultime indiscrezioni sulla decisione del club bergamasco, tra il coinvolgimento delle big del calcio italiano e le dinamiche di mercato che potrebbero influenzare il destino del promettente calciatore.

© Internews24.com - Palestra Inter, dalla corte nerazzurra al pressing della Juve: cosa filtra sulla decisione dell’Atalanta Inter News 24 sul futuro del classe 2005. L’Atalanta si prepara a sciogliere le riserve sul futuro di Marco Palestra, il talentuoso terzino destro classe 2005 di sua proprietà. Al termine dell’attuale stagione, il club orobico dovrà decidere se integrare stabilmente il giovane difensore nella rosa per farne un pilastro del futuro o se, al contrario, capitalizzare l’ottima annata con una cessione a titolo definitivo. Il calciatore, attualmente in forza al Cagliari con la formula del prestito, sta vivendo un percorso di crescita esponenziale in Sardegna. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Palestra di fuoco per la Juve: dalla frase di Spalletti all’incrocio con l’Inter Leggi anche: Palestra Juve, l’Inter prova il sorpasso: i bianconeri possono sfruttare un ostacolo nerazzurro. Ecco cosa sta accadendo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. MARCO VERGANI - UNA PASSIONE Inter interessata a Valincic? La richiesta della Dinamo Zagabria è chiara - Così, dopo Mlacic dell' Hajduk Spalato, anche Valincic è stato accostato al club nerazzurro. msn.com

Inter, grosse novità su Palestra: arriva la notizia sul possibile arrivo - Filtrano importanti novità sul possibile approdo di Marco Palestra all'Inter. spaziointer.it

Questi sono tutti i giocatori nominati in queste ore che l’#inter dovrebbe provare prendere già a Gennaio per sostituire #Dumfries. #Palestra #Dodo #Valincic #NortonCuffy #Belghali #Toure Io aggiungo e ribadisco che non dobbiamo prendere scommesse ma - facebook.com facebook

The best Inter’s January mercato after Dumfries’s injury: IN: €35m Marco Palestra - €35m Kobbie Mainoo - loan OUT: €35 Davide Frattesi - €35m x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.