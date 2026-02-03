Jack Ryan lo spin-off su Ding Chavez si ferma Michael Peña spiega il motivo | La gente lo voleva

La serie spin-off su Ding Chavez, prevista come nuovo capitolo dell’universo di Jack Ryan, si ferma prima di partire. Michael Peña, che avrebbe dovuto interpretare il personaggio, spiega che il motivo principale è che la gente lo voleva. La produzione non ha ancora ufficialmente cancellato il progetto, ma le voci indicano che l’idea è stata messa da parte per ora. La decisione arriva dopo che i fan avevano mostrato grande interesse per questa nuova avventura televisiva.

L'universo televisivo di Jack Ryan sembrava pronto ad allargarsi, ma una delle sue espansioni più attese si è arenata prima di partire. Ora arriva il racconto diretto di chi avrebbe dovuto guidarlo. Lo spin-off di Jack Ryan dedicato a Ding Chavez non vedrà la luce. A spiegare il perché è Michael Peña, che punta il dito su diritti, questioni economiche e possibili conflitti con altri progetti dell'universo Tom Clancy. Ding Chavez e uno spin-off mai decollato Quando Ding Chavez è apparso nella quarta e ultima stagione di Jack Ryan, interpretato da Michael Peña, il personaggio è sembrato subito pronto per fare il salto da comprimario a protagonista.

