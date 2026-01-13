Ai Golden Globe lo stylist di Michael B Jordan e Ryan Coogler si è ispirato al film I Peccatori
All'ultima cerimonia dei Golden Globe, lo stylist di Michael B. Jordan e Ryan Coogler ha dichiarato di essersi ispirato al film I Peccatori, che ha ottenuto riconoscimenti come miglior risultato al cinema e al box office, oltre a miglior colonna sonora. Questo film di Ryan Coogler si inserisce ora nella stagione dei premi, confermando il suo impatto nel panorama cinematografico e musicale.
Golden Globe come Miglior risultato al cinema e al box office e Golden Globe come Migliore colonna sonora, I Peccatori di Ryan Coogler entra ufficialmente nella stagione dei premi. Successo indiscusso al botteghino, vive una seconda vita come fenomeno culturale confermandosi un trionfo collettivo: dal suo autore, Ryan Coogler, al protagonista Michael B. Jordan, fino a chi ha curato il loro stile in questa stagione di red carpet. «Quando Mike mi ha mostrato alcuni frammenti delle riprese, ho avuto davvero la sensazione di assistere a un altro di quei momenti culturali iconici firmati Ryan Coogler», racconta Jason Bolden, lo stylist che ha vestito Jordan e Coogler per i Golden Globe. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Michael B. Jordan and Ryan Coogler’s Stylist Feels Like Part of the Sinners Family - Jason Bolden, who styled both the actor and director for the 2026 Golden Globes, tells GQ about the winking sartorial nods to 'Sinners,' the vintage ice on Jordan’s wrist, and the Black icons who ... msn.com
