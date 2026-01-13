Ai Golden Globe lo stylist di Michael B Jordan e Ryan Coogler si è ispirato al film I Peccatori

All'ultima cerimonia dei Golden Globe, lo stylist di Michael B. Jordan e Ryan Coogler ha dichiarato di essersi ispirato al film I Peccatori, che ha ottenuto riconoscimenti come miglior risultato al cinema e al box office, oltre a miglior colonna sonora. Questo film di Ryan Coogler si inserisce ora nella stagione dei premi, confermando il suo impatto nel panorama cinematografico e musicale.

Golden Globe come Miglior risultato al cinema e al box office e Golden Globe come Migliore colonna sonora, I Peccatori di Ryan Coogler entra ufficialmente nella stagione dei premi. Successo indiscusso al botteghino, vive una seconda vita come fenomeno culturale confermandosi un trionfo collettivo: dal suo autore, Ryan Coogler, al protagonista Michael B. Jordan, fino a chi ha curato il loro stile in questa stagione di red carpet. «Quando Mike mi ha mostrato alcuni frammenti delle riprese, ho avuto davvero la sensazione di assistere a un altro di quei momenti culturali iconici firmati Ryan Coogler», racconta Jason Bolden, lo stylist che ha vestito Jordan e Coogler per i Golden Globe. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

