Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 26 gennaio 2026 - Una quercia secolare crolla all’improvviso sulla strada e isola quattro famiglie. È successo ieri sera a Carignano, nei pressi di via Angionello, dove l’albero è finito di traverso sulla carreggiata, rendendo impossibile il transito e bloccando di fatto l’unico accesso ad alcune abitazioni della zona. Una decina le persone rimaste temporaneamente senza collegamenti. L’allarme è scattato in serata e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ma fin dai primi minuti è apparso chiaro che l’intervento non sarebbe stato semplice. La mole del tronco e della chioma non consentiva infatti la rimozione con i mezzi disponibili nella prima fase. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quercia crolla in strada a Carignano, 4 famiglie isolate per ore

Strada provinciale sprofonda: famiglie isolate senza acqua e luceUna frana sulla strada provinciale Frasso–Nansignano ha provocato un cratere che ha isolato alcune famiglie del borgo sannita.

