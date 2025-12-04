Il Bernareggi fa il botto | al Museo Diocesano già 10 mila visitatori in due mesi

Bergamo. Il Museo Diocesano Adriano Bernareggi festeggia i suoi primi 10 mila visitatori accolti – dal 28 settembre al 30 novembre 2025 – negli spazi rinnovati dell’Antico Palazzo Vescovile affacciati su Piazza Duomo, nel cuore di Città Alta. A segnare questo primo significativo traguardo è stata Laura Valterio, giovane ricercatrice e docente di storia dell’arte moderna all’ Università di Zurigo, in città per impegni lavorativi, giunta in Museo insieme a due colleghi provenienti dalla Svizzera e da Roma. Insieme hanno visitato l’intero percorso museale proposto da “ il Bernareggi” – il palazzo Vescovile con l’Aula Picta, i resti dell’Antica Cattedrale paleocristiana, il Battistero di Piazza Duomo, per poi proseguire il tour di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

