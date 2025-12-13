La stazione di Porta Genova chiude al traffico | l’abbraccio dei milanesi con l’arrivo del treno a vapore

La stazione di Porta Genova chiude al traffico, segnando un evento significativo per Milano. Con un treno a vapore d’epoca, i cittadini hanno salutato simbolicamente questa storica fermata, tra emozioni e ricordi. L’ultimo viaggio ha richiamato l’affetto della comunità e l’importanza di un luogo che ha fatto parte della vita della città.

Milano, 13 dicembre 2025 – Sorrisi, costumi d’epoca, sbuffi di fumo e un pizzico di malinconia. Questa mattina, sabato 13 dicembre, un treno ha percorso per l’ultima volta i binari della stazione Porta Genova, ora definitivamente chiusa al traffico ferroviario passeggeri e commerciale. L’addio è stato celebrato con il “saluto” di un convoglio storico, iniziativa organizzata da Fondazione FS in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani e il supporto dell’assessorato ai Trasporti della Regione Lombardia. Folta e allegra la partecipazione da parte di decine di milanesi, che hanno voluto essere parte di un evento che, comunque, fissa un momento di passaggio nella storia dei trasporti milanesi. Ilgiorno.it La stazione di Porta Genova chiude al traffico: l’abbraccio dei milanesi con l’arrivo del treno a vapore - I binari dello scalo da cui partivano i treni per Lomellina, Pavese e Ovest Milanese hanno ospitato per l’ultima volta un convoglio. ilgiorno.it

DOPO 155 ANNI, CHIUDE LA STAZIONE DI PORTA GENOVA

