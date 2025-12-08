Inter News 24 Precedenti Inter Liverpool, fortino San Siro per i nerazzurri: ma l’ultima volta contro i Reds. Ecco come finì la sfida. La sfida di Champions League tra l’Inter e il Liverpool è alle porte e i numeri raccontano una storia fatta di dominio casalingo, ma con un’eccezione dolorosa proprio contro gli inglesi. Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri arrivano all’appuntamento forti di un ruolino di marcia interno impressionante: nelle ultime 18 partite disputate al “Meazza” nella massima competizione europea, la squadra non ha mai perso, collezionando ben 15 vittorie. 🔗 Leggi su Internews24.com

