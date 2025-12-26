Mercato Inter sarà rivoluzione totale! Tutti i nomi in bilico tra scadenze e bocciature | il piano per gennaio e per l’estate

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . Ecco cosa aspettarsi. L’ Inter si prepara a cambiare pelle. Quella che andrà in scena tra l’imminente finestra di gennaio e la prossima estate non sarà una semplice operazione di maquillage, ma una vera e propria rifondazione tecnica. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si trovano a gestire una quantità tale di situazioni contrattuali in bilico da poter schierare un’intera formazione “virtuale” in uscita, disegnata col classico 3-5-2. 🔗 Leggi su Internews24.com

mercato inter sar224 rivoluzione totale tutti i nomi in bilico tra scadenze e bocciature il piano per gennaio e per l8217estate

© Internews24.com - Mercato Inter, sarà rivoluzione totale! Tutti i nomi in bilico tra scadenze e bocciature: il piano per gennaio e per l’estate

Leggi anche: Milan tra rivoluzione e mercato: Maignan in bilico, ecco i nomi. Out Saelemaekers

Leggi anche: Mercato Juventus, ricordi Jackson? Bottino deludente col Bayern Monaco ma a gennaio…Il piano dei tedeschi: tutti i prossimi passi da qui all’estate

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

mercato inter sar224 rivoluzioneMercato di gennaio, attacco allo scudetto: Fullkrug al Milan, la Roma aspetta Zirkzee e Raspadori. Inter e Juve si incrociano su Frattesi - Il Milan ha preso Fullkrug, la Roma chiude per Zirkzee e tenta Raspadori. msn.com

mercato inter sar224 rivoluzioneInter, un altro affare alla Sucic: “Per anticipare la concorrenza” - Colpo in Croazia a gennaio con prospettiva prossima stagione. calciomercato.it

Inter, cambia il mercato: infortunio e stop di 1 mese - Ancora una vittoria in amichevole per l’Inter di Cristian Chivu che ha battuto in rimonta nella giornata di ieri il Monaco, squadra sulla carta molto più avanti nella preparazione. diregiovani.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.