L’Inter si prepara alla partita di domani sera contro il Torino, con un mix di emozioni. Da una parte, c’è la soddisfazione per aver allungato in campionato e la giornata di riposo concessa per recuperare in vista del quarto di finale di Coppa Italia. Dall’altra, i tifosi sono preoccupati dopo il petardo esploso a Cremona, che ha sollevato polemiche e timori sulle conseguenze per la sicurezza. La squadra si concentra sugli impegni, ma l’ombra di quanto accaduto si fa sentire.

Da un lato la soddisfazione per l'allungo in campionato e il lunedì di riposo per preparare il quarto di finale di Coppa Italia di domani sera contro il Torino («perché anche il riposo fa parte dell'allenamento», ama dire saggiamente Cristian Chivu), dall'altro la preoccupazione per le conseguenze che il petardo di Cremona può avere sulla tifoseria nerazzurra. E prima del giudice sportivo, che si riunirà soltanto domani perché occorre aspettare il posticipo Bologna-Milan, è il Viminale a decidere quale punizione colpirà l'Inter, o meglio proprio i suoi tifosi. L'Osservatorio del Ministero degli Interni sulle manifestazioni sportive, che di solito si riunisce al martedì, stavolta l'ha invece fatto a inizio settimana: oggi sapremo quali sono le sue decisioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inter, ambizioni e paure tra scudetto e petardi

Approfondimenti su Inter Petardi

L'Inter ospita il Lecce a San Siro nel recupero della 16ª giornata di Serie A.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Inter Petardi

Argomenti discussi: Inter, ambizioni e paure tra scudetto e petardi; Khephren Thuram suona la carica: Col Napoli senza paura. Non andrei mai all'Inter; Di Canio: Nessuno ha paura di giocare col Milan a San Siro.

Inter, ambizioni e paure tra scudetto e petardiOsservatorio del Viminale riunito ieri. Rischio di divieto di trasferta. Marotta: Noi in contatto con le autorità ... ilgiornale.it

Allegri, l’Inter non fa paura: Il derby è una partita a séMILANO - Il derby non è mai una partita come le altre, neppure a Milano dove le ambizioni di successo non gravitano unicamente intorno alla stracittadina. Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è ... corrieredellosport.it

Martina Sechi tra gol e ambizioni: “Sogno la Serie A e diventare DS”. L'attaccante è protagonista della terza uscita di Beyond (sul nostro account Instagram) e si racconta in un'intervista esclusiva. Nel primo commento l'intervista completa - facebook.com facebook

Complimenti ai calciatori e a #Chivu per il lavoro svolto fin qui.Ora è tempo chela proprietà faccia la propria parte, dando un segnale rafforzando la squadra attraverso il mercato. La stagione è lunga e servono scelte all’altezza delle ambizioni dei tifosi. @Inter x.com