Installate altre telecamere sul territorio

A un anno e mezzo dalle ultime elezioni, la giunta del sindaco Davide Lelli annuncia l’installazione di nuove telecamere sul territorio. La decisione arriva in un momento in cui si cercano soluzioni per aumentare la sicurezza e il controllo nel paese. Lelli spiega che i lavori sono in corso e che presto saranno operative, per migliorare la sorveglianza nelle zone più frequentate. La comunità attende con attenzione gli sviluppi di questa iniziativa.

A un anno e mezzo dalle elezioni amministrative la giunta del sindaco di Monterenzio, Davide Lelli (nella foto a destra), fa un bilancio. "È stato rafforzato il controllo del territorio attraverso l’installazione di nuove telecamere, anche grazie a un contributo di 35mila euro da Atersir e alla partecipazione a bandi specifici per l’installazione di ulteriori dispositivi nei punti sensibili, in particolare nelle aree di raccolta rifiuti Hera. Sul fronte della mobilità si è intervenuti su segnaletica orizzontale, viabilità e studio di possibili modifiche alla circolazione, con un lavoro costante di confronto con prefettura e Comuni limitrofi per aumentare sicurezza e controllo lungo la sp7, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Installate altre telecamere sul territorio" Approfondimenti su Monterenzio Giunta Sicurezza urbana, altre telecamere installate in periferia: l'occhio elettronico arriva a Montelaguardia In risposta alle crescenti esigenze di sicurezza, Montelaguardia potenzia il suo sistema di videosorveglianza con nuove telecamere in periferia. Installate due nuove telecamere La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Installazione telecamere errori da evitare! Ultime notizie su Monterenzio Giunta Argomenti discussi: Installate altre telecamere sul territorio; Sicurezza urbana. Al via installazione di oltre 200 nuove telecamere viale Regione Siciliana; Dash cam: cosa sono, come funzionano e i migliori modelli; Le telecamere del Ponte Romano non funzionano. Telecamere installate in bagni e camere da letto, sul telefono del proprietario l’app per spiare gli inquiliniDenunciato un aquilano di 56 anni, affittava a studenti e allievi della scuola ispettori della Guardia di Finanza. Nell’auto dell’uomo trovate altre webcam e 80mila euro in contanti Roma, 30 ottobre ... quotidiano.net Videosorveglianza comunale: installate già 366 telecamere. In arrivo altri 120 occhi elettronici entro il 2027Tra gli interventi in programma figurano inoltre le installazioni di altre 7 telecamere al Parco Don Tonino Bello e di 12 telecamere nel progetto Borgo Marina, posticipato al 2026 con un finanziamento ... riminiduepuntozero.it POTENZIATA LA VIDEOSORVEGLIANZA: INSTALLATE 12 NUOVE TELECAMERE Grazie al finanziamento regionale Polizia Locale 4.0, la Città di Valmontone ha completato l’installazione di 12 nuove videocamere di videosorveglianza sul territorio comun - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.