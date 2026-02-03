In casa, l’aria può essere più inquinata di quanto pensiamo. L’Istituto superiore di sanità ha appena pubblicato un decalogo per evitare rischi, spiegando anche perché è importante arieggiare gli ambienti. Aprire le finestre diventa un gesto semplice ma fondamentale per respirare aria più pulita, soprattutto quando si sente l’odore di nuovo dei mobili o si percepiscono altre sostanze che si liberano nell’aria.

Roma, 1 febbraio 2026 – L’ aria che respiriamo in casa - ma anche in ufficio o nella metropolitana – è una faccenda seria, per questo è stato creato il Gruppo di studio nazionale inquinamento indoor dell’Istituto superiore di sanità. Dall’attenzione ai prodotti troppo profumati alle precauzioni quando acquistiamo mobili nuovi in casa: ecco un decalogo di consigli pratici (che abbattono molte fake news) per non commettere errori e garantire un ambiente sano anche ai bambini. 1. Cos’è l’odore di nuovo dei mobili?. Quando acquistiamo un mobile, la stanza si riempie di quello che siamo abituati a chiamare “odore di nuovo”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inquinamento in casa, il decalogo: cos’è l’odore di nuovo dei mobili e perché bisogna aprire le finestre

Approfondimenti su Roma Inquinamento

Con l’arrivo dell’influenza, è importante adottare semplici misure di prevenzione.

Arieggiare regolarmente gli ambienti domestici è una pratica semplice ma fondamentale per mantenere un’aria salubre.

Ultime notizie su Roma Inquinamento

