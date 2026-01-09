Il pediatra | Consigli anti influenza Aprire le finestre di casa e lavare le mani dei bambini
Con l’arrivo dell’influenza, è importante adottare semplici misure di prevenzione. Aprire regolarmente le finestre per aerare gli ambienti e lavare le mani dei bambini sono pratiche efficaci per ridurre il rischio di contagio. In questi giorni, il virus circola più intensamente e può essere facilitato da fattori ambientali e comportamentali. Seguire i consigli del pediatra può aiutare a proteggere la salute dei più piccoli e della famiglia.
L'influenza rischia di mettere a letto tanti italiani la prossima settimana. Il virus circola e in questi giorni è favorito da due elementi che possono condizionare lo sviluppo della situazione. "Non si può prevedere quando si raggiungerà il picco dell'influenza 2026, variante K compresa, e delle.
