Criticò Michelangelo E si ritrovò diavolo nel Giudizio Universale
Nel dicembre 1543 si spegneva a Roma il cesenate Biagio Baronio Martinelli, maestro di cerimonie alla corte papale: divenuto famoso suo malgrado per una clamorosa beffa pittorica (tuttora visibile) di Michelangelo che ne dipinse il volto nel ruolo di Minosse, diavolo dell’Inferno, nel grande scenario del Giudizio Universale, capolavoro assoluto che illumina la Cappella Sistina in Vaticano. Il come e il perchè di questa beffa, tipica del temperamento battagliero di Michelangelo, lo racconta Giorgio Vasari nel suo famoso libro: ‘Le Vite dei più eccellenti architetti, scultori e pittori’ pubblicato nel 1550. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
