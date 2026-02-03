La Regione Lombardia ha deciso di mettere a disposizione un contributo per chi subisce un’aggressione durante il servizio sui mezzi di trasporto pubblico. La misura si rivolge agli operatori che lavorano sui treni e sugli autobus, offrendo un aiuto concreto in caso di reato. La decisione arriva dopo diversi episodi di violenza, con l’obiettivo di tutelare chi ogni giorno garantisce il servizio ai cittadini.

Regione Lombardia riconosce un contributo, a titolo di indennizzo, agli operatori del trasporto pubblico locale e regionale vittime di reato in servizio. È quanto annuncia Romano La Russa, assessore lombardo alla Sicurezza, dopo l’approvazione della relativa delibera in Giunta. "Una delibera – si precisa – che rende definitiva una misura adottata negli ultimi tre anni in via sperimentale". Il contributo è previsto per tutti gli operatori vittime di un reato a partire dal primo gennaio 2026, sia che subiscano danni permanenti o inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa ed è riconosciuto, in caso di decesso dell’operatore, ai familiari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Indennizzo a chi viene aggredito sui convogli

Regione Lombardia ha deciso di mettere un sostegno concreto agli operatori dei mezzi pubblici che subiscono aggressioni.

