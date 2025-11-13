Carta docente c’è l’interrogazione di Caso M5S | il supplente con contratto al 30 giugno non avrà neanche il tempo di utilizzarla

"Abbiamo presentato oggi un’interrogazione urgente a Giuseppe Valditara sul caos della Carta del Docente, perché la situazione è oggettivamente allarmante" Così il capogruppo M5S in commissione cultura alla camera Antonio Caso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Quando sarà attiva la Carta Docente? Qualcosa si sta muovendo. Il portale della Carta Docente presenta nuove indicazioni, in particolare la frase “per spendere il bonus hai tempo fino al 31 agosto 2026”. - facebook.com Vai su Facebook

Carta docente, Frassinetti: “Erogazione non prima di gennaio 2026. Bonus dopo la definizione dei beneficiari. Nessun ritardo” Vai su X

Carta Docente 2024, bonus da 500 euro: come e dove si può spendere - Da oggi, 14 ottobre, gli insegnanti di ruolo possono richiedere la Carta docente relativa a quest’anno scolastico. Si legge su tg24.sky.it

Carta del docente 2024/25, quando arriva e quanto vale quest’anno - La Carta del docente per l’anno scolastico 2024/25 non è ancora arrivata, e sta iniziando a salire la preoccupazione degli insegnanti sulla mancata comunicazione della data di inizio. tg24.sky.it scrive

Carta del Docente, a chi spetta e a chi no - La guida - È stata appena attivata la Carta del Docente per l’anno scolastico 2024/2025, con un voucher da 500 euro disponibile per gli insegnanti di ruolo. Si legge su ilgiornale.it