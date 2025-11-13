Carta docente c’è l’interrogazione di Caso M5S | il supplente con contratto al 30 giugno non avrà neanche il tempo di utilizzarla

Orizzontescuola.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Abbiamo presentato oggi un’interrogazione urgente a Giuseppe Valditara sul caos della Carta del Docente, perché la situazione è oggettivamente allarmante" Così il capogruppo M5S in commissione cultura alla camera Antonio Caso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

