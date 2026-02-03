Incidente stradale mortale schianto tremendo | provinciale chiusa

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale tra Casarano e Taurisano. Un’auto si è schiantata contro un ostacolo, causando la morte di una persona. La strada è stata chiusa al traffico mentre le forze dell’ordine e i soccorritori lavorano sul posto. Nessuna altra auto è rimasta coinvolta. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un incidente stradale mortale si è verificato nelle prime ore della giornata lungo la strada provinciale che collega Casarano a Taurisano. A perdere la vita è stata una donna di 41 anni, coinvolta in un impatto che non le ha lasciato scampo. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, alcuni passanti si sarebbero fermati immediatamente per prestare i primi soccorsi, ma le condizioni della donna sono apparse da subito critiche. Dinamica del tragico incidente: scontro tra Jeep e camion dei rifiuti. La vittima era alla guida di una Jeep quando, per cause in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato frontalmente con un camion per la raccolta dei rifiuti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

