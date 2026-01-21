Investito da auto pirata | Mio figlio ciclista sta bene ma poteva andare peggio

Un giovane ciclista, promessa nel mondo delle due ruote, si trovava a allenarsi in via Cella, nelle Ville Unite, quando è stato coinvolto in un incidente con un’auto pirata. Fortunatamente, il ragazzo sta bene, anche se l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. L’incidente evidenzia l’importanza di una maggiore attenzione sulla sicurezza dei ciclisti e sulla prevenzione di simili situazioni.

Un ragazzo, giovane promessa del ciclismo, spinge sui pedali della sua nuova bici, si allena all'imbrunire in via Cella, nella zona delle Ville Unite. All'improvviso un'auto arriva da via Fosso Ghiaia e, svoltando a sinistra all'incrocio, lo centra, poi il conducente prosegue per la propria strada senza prestare soccorso. È un brutto incidente quello che alle 17 di sabato scorso ha visto protagonista suo malgrado il diciottenne Lorenzo Moriconi, under 23 già in forze alla società ciclistica Sidermec-Fratelli Vitali con una serie di ottimi risultati collezionati in gara, scelto al passaggio dell'ultimo Tour de France dalle nostre parti tra i ragazzi che pedalavano i primi e gli ultimi chilometri davanti alla carovana.

